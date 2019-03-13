Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы предотвращения лесных пожаров

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы предотвращения лесных пожаров и ранних паводков в регионах страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что участники совещания обсудили необходимость принятия мер повышенной готовности к возможным ударам стихии.

Также в ходе совещания глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о результатах своей поездки в ряд стран Персидского залива.

Добавим, что предыдущее совещание с членами Совета безопасности прошло 7 марта. На нём обсуждалась деятельность разведывательных служб у границ РФ.