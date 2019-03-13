"Сборище неудачников". Вдова Бодрова осудила Барецкого за идею снять "Брата-3"

Женщина отметила, что ей очень "мерзко" обсуждать возможную съёмку продолжения легендарной киноленты, и назвала съёмочную команду "убогими людьми".

Вдова актёра Сергея Бодрова — младшего Светлана в беседе с Лайфом прокомментировала планы шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3". По её мнению, всё происходящее — "чудовищная бессмыслица".

А это кто? Какие-то неудачники, сборище неудачников, которые: "Мы снимем сейчас "Брат-3". Ну любому уважающему себя человеку понятно, что это какой-то такой плохой цирк, прям вот плохой цирк Светлана Бодрова

По словам женщины, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, "какие-то неудачники решили заявить о себе".

Даже вот жаль этих людей мне, прямо по-человечески. Не хочу их оскорблять как-то, мне жаль, это такие неудачники. Как-то у них не сложилась жизнь Светлана Бодрова

Бодрова отметила, что ей очень "мерзко" обсуждать возможную съёмку продолжения "Брата-3", и назвала съёмочную команду "убогими людьми".

Как комментировать вот это мракобесие? Это не поможет стать им популярными никак, ну на один день или несколько дней, пока люди возмущаются, они кайфуют от этого. Какое-то презрение людское будет. Беда Светлана Бодрова

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет принять участие в съёмках картины "Брат-3". По его словам, в фильме снимутся такие шоумены, как Никита Джигурда, Вячеслав Дацик и другие. Он также заявлял, что главную роль исполнит Кирилл Руки-Базуки Терешин, но после "звезда синтола" отказался от съёмок.

После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов в Сети появились петиции с требованием запретить их.

Сегодня Лайф спросил у Мединского, как он относится к творческим планам Барецкого. Чиновник отреагировал фейспалмом, а кинорежиссёр Сергей Сельянов заявил, что идея снять фильм — "инициатива придурка".