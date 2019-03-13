Националисты встретили Порошенко криками "позор" — видео

Активисты также скандировали: "Где отрубленные руки?", намекая главе украинского государства на его обещание отрубить руки всем, кто будет воровать в армии.

Активисты партии "Национальный корпус" на Украине попытались сорвать выступление украинского лидера в Чернигове. Об этом сообщает портал "Страна.ua".

Поездка Порошенко не анонсировалась на сайте администрации главы государства, но радикалы заранее собрались в Екатерининской церкви, где появился украинский лидер. В преддверии митинга власти города перекрыли центр. На само выступление пускали не всех желающих, а перед площадью выстроились полицейские.

Члены "Нацкорпуса" не смогли пробраться к сцене, но встретили Порошенко выкриками "Позор!" и требованием отправить "на нары". Активисты также скандировали: "Где отрубленные руки?", намекая главе украинского государства на его обещание отрубить руки всем, кто будет воровать в армии.