Делегация из Франции прибыла в Крым для празднования 5-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

В аэропорт Симферополя из Франции прилетела делегация в составе 12 человек. Её возглавляет Тьери Мариани, с ними прибыл и глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В составе также почётные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".