Названы лучшие города мира по версии местных жителей

В списке есть и российская столица, которая оказалась на 36-м месте, обогнав Дели, Сидней и другие мегаполисы.

Нью-Йорк признан лучшим городом мира по версии местных жителей. Всего участие в опросе приняли 34 тысячи обитателей крупных мировых городов. Об этом сообщает Time Out.

Ещё один американский город — Чикаго — замкнул первую тройку, пропустив вперёд Мельбурн. В пятёрку также попали Лондон и Лос-Анджелес.

В рейтинге оказалась и Москва, которая занимает 36-е место, обогнав Сидней, Дели, Сиэтл и другие города мира.

В ходе опроса учитывались различные аспекты жизни в городе — от транспортной доступности и комфорта до ночной жизни и местной кухни.

Ранее эксперты назвали худшие города мира для проживания. В "лидеры" антирейтинга вырвался Багдад, а следом расположились город Банги (ЦАР) и столица Йемена Сана.