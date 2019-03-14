Губернатор Краснодарского края рассказал о плюсах конкурса "Лидеры России"

По словам Вениамина Кондратьева, конкурс позволил найти новые кадровые решения для руководства различных регионов страны.

К участникам финала конкурса "Лидеры России" с приветственным словом обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона назвал один из главных положительных моментов конкурса.

— Сегодня это самый масштабный и популярный кадровый конкурс России. Для нас, губернаторов, этот конкурс позволяет находить те кадровые решения, которые ещё вчера было сделать очень и очень сложно. Приветствую вас в Сочи! — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отметим, второй конкурс управленцев "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняло участие более 227 тысяч человек из 68 стран. В финальную часть конкурса вышли 300 участников. Одним из первых испытаний для финалистов стал Социальный день.