Цеповяза отправили из хабаровского СИЗО в колонию

Пока неизвестно, в каком конкретно регионе будет отбывать наказание любитель крабов и шашлыков.

Член банды Цапка Вячеслав Цеповяз переведён из хабаровского СИЗО в колонию, где будет отбывать наказание. Об этом ТАСС рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

При этом пока что неизвестно, в каком именно регионе он будет отбывать наказание.

— Цеповяз на днях убыл из СИЗО для отбытия наказания. УФСИН выдала нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет, — заявила Макарчук.

Она также отметила, что членов ОНК заинтересовала личная карточка Цеповяза и то, действительно ли употреблял он в пищу различные деликатесы.

Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. При этом скандальную известность он получил после того, как в Сети были опубликованы снимки, на которых видно, в каких условиях он содержится. Оказалось, что питался в тюрьме он крабами и шашлыками, а в колонии у него имелись собственный огород, пасека и душ.