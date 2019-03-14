Минприроды оценило стоимость всей нефти в России

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составила 55,2 триллиона рублей.

Минприроды оценило стоимость всех полезных ископаемых в России. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, оценка проводится впервые, после этого данные будут ежегодно обновляться.

Так, первая оценка, которая была дана на конец 2017 года, выглядит следующим образом: стоимость запасов нефти оценивается в 39,6 триллиона рублей, газа — 11,3 триллиона рублей. Коксующийся уголь оценивается в почти два триллиона рублей.

Была проведена оценка и запасов: железной руды — 808 миллиардов рублей, алмазов — 505 млрд рублей, золота — 480 млрд рублей.

Общая стоимость всех ресурсов составила 55,2 триллиона рублей, или 60% валового внутреннего продукта.