Укладка рельсов на Крымском мосту завершена уже наполовину

В дальнейшем швы между секциями заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети.

Строители уложили половину железнодорожного пути по Крымскому мосту в оба направления. Об этом журналистам рассказал руководитель подрядной организации строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

— Практически 19 километров рельсошпальной решётки из 38 уложено на Крымском мосту. То есть мы дошли до экватора, — заявил Чибышев.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем швы между секциями заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети. После чего между ними установят 84 комплекта специальных уравнительных стыков, которые будут снимать напряжение в металле рельсов при перепадах температур.

При помощи рельсошпальной решётки, которая устанавливается через слой гидроизоляции, удастся защитить металлические конструкции от коррозии.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн. В день она сможет пропускать по Крымскому мосту до 47 поездов.

Ранее Лайф рассказывал, что первый поезд по мосту пройдёт 8 декабря.