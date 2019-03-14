Укладка рельсов на Крымском мосту завершена уже наполовину

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Укладка рельсов на Крымском мосту завершена уже наполовину

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В дальнейшем швы между секциями заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети.

Строители уложили половину железнодорожного пути по Крымскому мосту в оба направления. Об этом журналистам рассказал руководитель подрядной организации строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

Практически 19 километров рельсошпальной решётки из 38 уложено на Крымском мосту. То есть мы дошли до экватора, — заявил Чибышев.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем швы между секциями заварятся, образовывая 440-метровые бесстыковые плети. После чего между ними установят 84 комплекта специальных уравнительных стыков, которые будут снимать напряжение в металле рельсов при перепадах температур.

При помощи рельсошпальной решётки, которая устанавливается через слой гидроизоляции, удастся защитить металлические конструкции от коррозии.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн. В день она сможет пропускать по Крымскому мосту до 47 поездов.

Ранее Лайф рассказывал, что первый поезд по мосту пройдёт 8 декабря.

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