Сотрудника администрации Порошенко убили возле церкви в Киеве

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Сотрудника администрации Порошенко убили возле церкви в Киеве

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Фото: © wikipedia/Håkan Henriksson (Narking)

Сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что тело мужчины нашли в Шевченковском районе Киева возле церкви. Правоохранители уже успели задержать двоих подозреваемых в убийстве мужчины — незадолго до смерти они видели покойного госслужащего. У убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.

По некоторым данным, убитым оказался Александр Бухтатый.

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