Сотрудника администрации Порошенко убили возле церкви в Киеве

Сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что тело мужчины нашли в Шевченковском районе Киева возле церкви. Правоохранители уже успели задержать двоих подозреваемых в убийстве мужчины — незадолго до смерти они видели покойного госслужащего. У убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.
По некоторым данным, убитым оказался Александр Бухтатый.
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