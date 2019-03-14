Пьяная москвичка облила полицейского ртутью из градусника

На западе Москвы пьяная женщина во время задержания разбила ртутный градусник и вылила всё его содержимое на полицейского. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 10 марта в многоквартирном доме на улице Кастанаевской, куда прибыл наряд полиции после звонка соседей о семейной драме.

По заявлению представителя правоохранительных органов, полицейские столкнулись с 41-летней гражданкой, которая вела себя крайне неадекватно и оказывала сопротивление. Женщина пыталась укусить полицейского за руку, после чего схватила градусник и вылила из него ртуть.

Сообщается, что дебоширка была задержана и доставлена в местное отделение полиции. В Министерстве внутренних дел уже провели проверку и возбудили против женщины уголовное дело по статье 218 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Лайф писал о другом нападении на полицейского в Ростовской области. Тогда мужчина зашёл в отделение полиции и начал себя неадекватно вести, вследствие чего пострадал один из сотрудников правоохранительных органов.