Продюсер "Симпсонов": Джексон мог использовать мультсериал для совращения детей

Создатели мультсериала также уверены в правильности решения об удалении эпизода, в котором одного из персонажей озвучивал король поп-музыки.

Продюсер американского мультсериала "Симпсоны" Эл Джин в интервью изданию The Daily Beast выразил мнение, что Майкл Джексон мог использовать сериал для того, чтобы совращать детей.

— Мне кажется, это было частью его стратегии по обработке детей. Я точно не знаю и не должен произносить таких вещей, потому что лично не в курсе. Но я так думаю, — заявил Джин.

Он также выразил мнение, что певец подошёл к серии "Симпсонов" не с такими же намерениями, как её авторы. Такой вывод Эл Джин сделал после просмотра фильма "Покидая Неверленд".

Продюсер мультсериала также уверен в правильности решения об удалении эпизода, в котором одного из персонажей озвучивал поп-король.

Напомним, из мультсериала "Симпсоны" уберут эпизод, в озвучке которого принимал участие музыкант Майкл Джексон из-за фильма "Покидая Неверленд".

Напомним, 3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.