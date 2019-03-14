Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Первый канал отменил показ документальной картины "Покидая Неверленд" и перенёс его из эфира на официальный сайт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Изначально четырёхчасовую киноленту, разделённую на две части, планировали показать 15 и 16 марта.

— Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма, — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Представители российской телекомпании пояснили, что в сложившейся ситуации было принято решение перенести премьеру американского фильма "Покидая Неверленд" на интернет-платформу. Фильм будет доступен для бесплатного просмотра на официальном сайте телеканала до 20 марта.

Напомним, фильм-расследование "Покидая Неверленд" рассказывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэфчака, которые, будучи детьми, дружили с Майклом Джексоном. Долгое время они путешествовали вместе с артистом, принимали от него подарки и проводили время на ранчо Неверленд, расположенном в пригороде Санта-Барбары. По словам Робсона и Сэфчака, всё это время у них были постоянные сексуальные контакты с музыкантом.

Ранее Лайф писал, что семья знаменитого певца раскритиковала фильм за однобокость и назвала киноленту "публичным линчеванием". По мнению родственников Джексона, всех людей, принимавших участие в создании картины, интересовала не правда, а деньги.

Против киноленты выступили и другие публичные личности. Так, актёр Маколей Калкин выступил в защиту музыканта.