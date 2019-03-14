ВЦИОМ: Почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию

Абсолютное большинство респондентов положительно оценивают возвращение Крыма в состав России и признаются, что приятные перемены ощущают на себе.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Оказалось, что крымчане почти единогласно поддержали воссоединение региона с Россией: так ответили 85 процентов респондентов.

Примечательно, что 72 процента процента местных жителей утверждают, что ощутили на себе и своих близких позитивные результаты референдума 2014 года. Ещё 15 процентов заявили, что не заметили изменений, а негативные результаты отмечают лишь семь процентов крымчан.

— Спустя пять лет после воссоединения мы задали жителям Крыма вопрос, как бы они проголосовали, если бы референдум состоялся в ближайшее время. И 89 процентов опрошенных сказали, что, как и в 2014 году, выбрали бы воссоединение с Россией, — добавил гендиректор ВЦИОМ.

Среди положительных итогов крымского референдума местные жители чаще всего называли улучшение уровня жизни и материального обеспечения. Многие делали акцент на сам факт реализации давней мечты — жить в России. Замечают крымчане и инфраструктурные изменения, в частности, ремонт дорог и строительство моста через Керченский пролив.

Ранее Лайф сообщал, что немецкое издание Der Globus Deutschland окрестило воссоединение полуострова с Россией "крымским ренессансом". В статье отмечается, что с 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ, его население увеличилось почти на 500 тысяч человек и теперь превышает 2,3 миллиона. Россия построила мост через Керченский пролив, проложила по его дну газопровод "Краснодарский край — Крым" общей длиной 400 км, обновила международный аэропорт в Симферополе и обеспечила полуострову энергонезависимость.