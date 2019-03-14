Глава СПЧ предложил приёмным семьям "усыновлять" бездомных пенсионеров

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выступил с идеей отдавать бездомных инвалидов и людей пожилого возраста в приёмные семьи. Об этом он сказал на специальном заседании, которое прошло 14 марта.

При этом Федотов напомнил, что подобный механизм давно существует по отношению к приёмным детям.

— Когда в семью берётся ребёнок или несколько детей до 18 лет, они там живут, учатся. Те, кто их берёт, получают определённую компенсацию... Может, попробовать этот механизм использовать для бездомных, которые уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность? — заявил Федотов во время заседания СПЧ .

Однако председатель совета подчеркнул, что в системе есть и нюансы. Так, некоторые семьи забирают из приютов детей-сирот, но новоиспечённые родственники относятся к ним не по-человечески.

— Приёмные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях, — добавил Федотов.

Заседающим идея, предложенная главой совета, показалась трезвой и интересной.

Ранее Лайф писал, что православная служба помощи "Милосердие" призвала москвичей жертвовать замерзающим в холода бездомным тёплую одежду.