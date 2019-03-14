В Нью-Йорке застрелили главу мафиозного клана Гамбино

Убийство на пороге семейного дома трактуется в кругах мафии как вопиющее неуважение.

53-летнего Франческо Кали, более известного по прозвищу Фрэнки Бой, застрелили в Нью-Йорке, сообщают NY Post и Fox News со ссылкой на источники в полиции. Место происшествия — район Тодт-Хилл, в котором проводились съёмки фильма "Крёстный отец".

По предварительной информации, инцидент произошёл возле дома лидера клана Гамбино. Очевидцы заявляют, что вечером в среду неизвестный выстрелил в мужчину несколько раз, после чего сел за руль синего пикапа и переехал тело Кали на автомобиле.

Жена пострадавшего незамедлительно отвезла его в больницу, однако Кали скончался в госпитале.

Согласно правилам мафиозных группировок, убийство на пороге собственного дома расценивается как неслыханное "неуважение", уточняет NY Post.

На данный момент правоохранительные органы расследуют обстоятельства преступления. Полицейские опрашивают возможных свидетелей, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

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