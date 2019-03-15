Стало известно, чем опасна привычка засыпать с телефоном в руках

Привычка людей засыпать с гаджетами во время проверки социальных сетей отрицательно сказывается на качестве сна. Об этом сообщил профессор Школы медицины Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

По его мнению, это может вызвать сбои в работе биологических часов, недосыпание, а также отрицательно повлиять на фазы сна.

— Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день и при этом не использовать компьютеры, iPhone или iPad и другие электронные устройства в постели. В идеале придерживаться этого правила надо уже за два часа до сна, — цитирует учёного РИА "Новости".

Полоцкий уверен, что для обеспечения здорового отдыха для себя и ребёнка необходимо отказаться от электроники и еды перед сном, а также не засыпать вместе со своим чадом.

Ранее Лайф писал о последствиях нерегулярного сна, описанных главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андреем Тяжельниковым.