Задержан подозреваемый в стрельбе в мечети в Новой Зеландии

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Задержан подозреваемый в стрельбе в мечети в Новой Зеландии

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Фото: © Flickr/GPS 56

В Новой Зеландии задержали подозреваемого в стрельбе в мечети города Крайстчерч, сообщает РИА "Новости".

По словам комиссара полиции Майка Буша, в городе могут находиться также другие вооружённые злоумышленники.

Лайф писал, что стрельба в двух новозеландских мечетях случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск). Жертвами нападения стали не менее 27 человек. Число раненых уточняется. По первоначальной информации, пострадали шесть человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

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