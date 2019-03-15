Задержан подозреваемый в стрельбе в мечети в Новой Зеландии

В Новой Зеландии задержали подозреваемого в стрельбе в мечети города Крайстчерч, сообщает РИА "Новости".
По словам комиссара полиции Майка Буша, в городе могут находиться также другие вооружённые злоумышленники.
Лайф писал, что стрельба в двух новозеландских мечетях случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск). Жертвами нападения стали не менее 27 человек. Число раненых уточняется. По первоначальной информации, пострадали шесть человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.
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