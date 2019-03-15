Установлена личность стрелка, расстрелявшего прихожан в мечетях в Новой Зеландии

Перед нападением он разместил в соцсетях манифест с призывом к убийству немецкого канцлера Ангелы Меркель и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Стрелком, открывшим огонь в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, оказался австралиец Брентон Таррант.

Как сообщает газета New Zealand Herald, 28-летний мужчина был ультраправых взглядов.

Отмечается, что Таррант, перед тем как пойти убивать прихожан, разместил в соцсетях манифест с призывом к убийству немецкого канцлера Ангелы Меркель и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

При этом предполагается, что в нападении на мечети принимали участие несколько человек.

Как писал Лайф, нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло около 13:45 по местному времени (04:46 мск). По последним данным, были убиты не менее 27 человек, ещё около 30 получили ранения.