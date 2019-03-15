Премьер Новой Зеландии прокомментировала стрельбу в мечетях

Джасинда Арден назвала бойню в двух мечетях Крайстчерча беспрецедентным актом жестокости.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прокомментировала вооруженное нападение на мечети города Крайстчерч, в результате которого погибли десятки людей.

— События в Крайстчерче — это беспрецедентный акт жестокости. Для неё нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших — члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они — это мы, — заявила Ардерн в эфире телеканала TVNZ.

Как сообщал Лайф, трагедия случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск) — четыре человека напали на две мечети в городе Крайстчерч. По последней информации, погибло не менее 27 человек, ещё около 30 получили ранения и были госпитализированы.