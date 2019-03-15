Опубликовано видео задержания подозреваемого в расстреле людей в Новой Зеландии

Главный подозреваемый в массовом убийстве прихожан мечетей до сих пор скрывается от полиции.

Жители новозеландского города Крайстчерча, где ранее было совершено массовое убийство прихожан в двух мечетях, сняли на видео задержание одного из подозреваемых в нападении. На кадрах видно, что полицейская машина протаранила один из автомобилей, чтобы остановить его, после чего полицейские, угрожая применить табельное оружие, заставили водителя выйти из машины и лечь на землю.

Отметим, в настоящее время местные власти сообщили о задержании четверых подозреваемых, среди которых есть женщина. Однако главный преступник — 28-летний австралиец Брентон Таррант, транслировавший расстрел прихожан мечетей в прямом эфире в соцсетях — до сих пор не найден.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерче в Новой Зеландии и открыли огонь по прихожанам. По предварительным данным, жертвами нападения стали 40 человек, ещё около 30 получили ранения. Преступники транслировали расстрел прихожан мечетей в прямом эфире в соцсетях.