Число жертв стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 40

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч количество погибших достигло 40 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии.
#BREAKING New Zealand PM says 40 dead in mosque attack pic.twitter.com/1TdyvqcfJA— AFP news agency (@AFP) 15 марта 2019 г.
Ранее в полиции подтверждали гибель 27 человек.
Как уже сообщал Лайф, несколько вооружённых людей напали на две расположенные по соседству мечети. Они открыли огонь сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.
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