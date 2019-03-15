Число жертв стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 40

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Число жертв стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 40

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Фото: © Twitter / News Libre

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч количество погибших достигло 40 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии.

Ранее в полиции подтверждали гибель 27 человек.

Как уже сообщал Лайф, несколько вооружённых людей напали на две расположенные по соседству мечети. Они открыли огонь сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

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