На месте нападения на мечети в Новой Зеландии обнаружены взрывные устройства

По предварительным данным, устроившие стрельбу планировали также взорвать и сжечь мечети.

Полиция города Крайстчерч в Новой Зеландии, где ранее было совершено массовое убийство прихожан в двух мечетях, сообщила об обнаружении нескольких самодельных взрывных устройств. Кроме того, в машине одного из преступников были найдены канистры с горючим веществом. По предположению новозеландских силовиков, стрелки планировали также взорвать и сжечь местные мечети.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии и открыли огонь по прихожанам. По предварительным данным, жертвами нападения стали 27 человек, ещё около 30 получили ранения. Преступники транслировали расстрел прихожан мечетей в прямом эфире в соцсетях.

Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов. По предварительным данным, ему удалось скрыться с места преступления.