Россияне стали больше интересоваться составом и свежестью продуктов

Жители страны стали чаще читать, что написано на этикетках продуктовых товаров. В первую очередь россиян интересуют состав продукта, а также его срок годности.

Жители России стали больше интересоваться продуктами, которые они покупают, сообщает РИА "Новости". По словам руководителя "Российской системы качества" Максима Протасова, потребители стали внимательно изучать состав продуктов, а также проверять срок годности.

Также покупатели чаще стали обращать внимание на содержание в продуктах питания таких веществ, как антибиотики, остатки гербицидов и пестицидов.

Кроме того, на свежесть продуктов обращает внимание больше половины жителей страны. 67% россиян проверяют срок годности и дату изготовления продукта. Ещё 42% граждан России изучают ингредиенты, использующиеся в производстве продукции. Таких потребителей в первую очередь волнует натуральность состава.

Ранее Лайф писал о данных, предоставленных Роспотребнадзором, согласно которым россияне, звонящие на горячую линию, больше всего интересовались вопросами качества и безопасности молочных продуктов.