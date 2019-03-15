Врач призвал не называть брошенную в Москве девочку маугли

По мнению медика, это слово — клише, которое будет на всю жизнь и станет дополнительной травмой.

Главный столичный педиатр Исмаил Османов призвал СМИ не называть девочкой-маугли пятилетнего ребёнка, которого нашли в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе в Москве.

Я не применял бы этот термин. Это клише, которое будет на всю жизнь, дополнительная травма. Девочка попадёт дальше в социум. У неё есть элементарные навыки, то, как она себя ведёт, интересуется окружающим, этот термин совершенно к ней не подходит Исмаил Османов

По его словам, девочка позднее социализируется, но пока она ещё не говорит.

Османов добавил, что с ребёнком работают психологи, неврологи, дефектологи. Адаптацию продолжат в центре патологии речи и санаториях.

Как уже сообщал Лайф, мать девочки поместили под стражу в СИЗО. Там она проведёт два месяца. Сама малышка пока в больнице.