Мать девочки-маугли арестовали на два месяца

Следователь настаивал на данной мере пресечения, поскольку считает, что Гаращенко может оказать давление на соседей, которые проходят по делу в качестве свидетелей.

Мать пятилетней девочки-маугли, которая провела долгое время одна в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве, арестована. Савёловский суд Москвы постановил оставить Ирину Гаращенко под стражей на два месяца — до 10 мая 2019 года.

Защита подозреваемой в покушении на убийство ребёнка просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако следователь выступил против, в том числе потому, что в квартире, где нашли девочку, невозможно жить — там нет отопления и воды. Также СК считает, что она может оказать давление на свидетелей — соседей.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки сильной занятостью из-за огромных долгов. Ранее Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить.