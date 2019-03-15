Учёные рассказали, как отличить лень от сонливости

Врачи-сомнологи считают, что определяющим критерием "настоящей сонливости" является скорость засыпания.

Учёные Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова рассказали, как именно можно отличить "истинную сонливость" от лени.

Для этого сомнологи обратились к новой методике — множественному тесту латенции сна (МТСЛ). Именно с её помощью можно определить, действительно ли человек нуждается во сне или же это проявление хронической усталости, астении, нервно-психического истощения или обычной лени.

По заявлению учёных, порядка 25% людей испытывают "давление сна" в дневное время суток. Как правило, это сказывается на работе и понижает показатели производительности. Однако подобное явление следует отличать от склонности ко сну.

С помощью эксперимента с использованием МТСЛ врачи-сомнологи смогли установить, что при истинной сонливости время засыпания обычно составляет восемь минут. Если же человек засыпает за намного большее время, то проблема заключается не в недостатке или качестве сна, а, скорее всего, в хронической усталости или лени.

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