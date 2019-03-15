Учёные рассказали, как отличить лень от сонливости

Учёные Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова рассказали, как именно можно отличить "истинную сонливость" от лени.
Для этого сомнологи обратились к новой методике — множественному тесту латенции сна (МТСЛ). Именно с её помощью можно определить, действительно ли человек нуждается во сне или же это проявление хронической усталости, астении, нервно-психического истощения или обычной лени.
По заявлению учёных, порядка 25% людей испытывают "давление сна" в дневное время суток. Как правило, это сказывается на работе и понижает показатели производительности. Однако подобное явление следует отличать от склонности ко сну.
С помощью эксперимента с использованием МТСЛ врачи-сомнологи смогли установить, что при истинной сонливости время засыпания обычно составляет восемь минут. Если же человек засыпает за намного большее время, то проблема заключается не в недостатке или качестве сна, а, скорее всего, в хронической усталости или лени.
Ранее Лайф рассказывал, как взбодриться на работе без кофеина, а также к чему могут привести постоянные ночные смены и сон в светлое время суток.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени