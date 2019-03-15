В Раде подсчитали, что более 10 млн трудоспособных украинцев покинули страну

Массовый отток населения Незалежной на заработки произошёл буквально в течение последних месяцев.

На сегодняшний день более 10 миллионов трудоспособных граждан покинули Украину и способствуют развитию экономики других стран. Такие цифры в эфире одного из украинских телеканалов озвучил депутат Верховной рады журналист Нестор Шуфрич.

— Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28–29 миллионов человек, — пояснил он в интервью телеканалу NewsOne.

Учитывая, что на 1 января 2019 года число населения Незалежной составляло порядка 42 миллионов человек, выходит, что массовый отток украинцев на заработки произошёл буквально в течение последних 2,5–3 месяцев.

Ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что за 2018 год страну покинуло около миллиона украинцев, а ещё три миллиона готовы выехать в любой момент. По её мнению, такой уровень миграции населения создаёт угрозу национальной безопасности государства.

А премьер-министр Гройсман считает, что Украина должна вести системную политику по повышению рождаемости в стране и поддержке материнства.