Шкуматов рассказал, когда лучше сменить резину на автомобиле

Несмотря на плюсовую температуру воздуха, земля всё равно остаётся холодной, а потому существует риск образования гололёда.

Менять зимнюю резину на летнюю стоит только ближе к концу апреля или на майских праздниках. Об этом координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов заявил в беседе с Лайфом.

— Не надо торопиться. Менять резину надо в конце апреля, начале мая, в зависимости от того, когда установится устойчивая ночная положительная температура. Потому что, сейчас верхний слой земли холодный. Даже если температура воздуха выше 0, то все равно, условия для образования гололеда, они есть, — заявил Шкуматов.

По его словам, автолюбителям не нужно экспериментировать и пытаться произвести замену резины раньше майских праздников.

— Это, конечно немножко, может быть с запозданием, но в конце апреля, это самое время, — подытожил Шкуматов.

Ранее Лайф рассказывал, что ожидать климатическую весну в Москве раньше середины апреля не стоит. При этом, в ближайшие недели погода будет оставаться стабильной — с минусовыми значениями температуры по ночам, и плюсовыми днём.