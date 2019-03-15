Россия не будет проводить МАКС в 2019 году

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение, опубликованное на интернет-портале правовой информации.

В списке международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019".

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова, недалеко от Москвы.

Историю Международного авиационно-космического салона принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-1992", которая состоялась в подмосковном Жуковском 11–16 августа 1992 года.