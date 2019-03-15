МИД РФ назвал блэкаут в Венесуэле диверсией из-за рубежа

В министерстве заявили, что организаторы отключения энергоснабжения были хорошо осведомлены об алгоритмах работы электрораспределительных станций, а также обо всех уязвимостях в системах.

Энергетический коллапс в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По данным законного правительства страны во главе с президентом [Николасом] Мадуро, а также по информации из других заслуживающих доверия источников, подтверждающих эту информацию, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа, — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД пояснила, что под "атакой из-за рубежа" подразумевается комбинированное дистанционное влияние на механизм управления и контроля основных электрораспределительных станций, где не так давно было размещено оснащение, произведённое в западном государстве, скорее всего, в Канаде.

Кроме того, Захарова отметила, что организаторы агрессии были хорошо осведомлены обо всех уязвимостях оборудования, а также о механизме его работы.

— На них и заказчиках диверсии лежит ответственность за гибель людей, в том числе в оставшихся без электричества больницах. Надеемся, что эта ответственность рано или поздно обретёт форму судебного приговора. Сейчас ведётся следствие, — добавила дипломат.

Напомним, что в конце февраля 2019 года в Венесуэле начались перебои электроэнергии, а 8 марта в темноту погрузилась почти вся страна — около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой. Сейчас электроснабжение в Венесуэле полностью восстановлено.