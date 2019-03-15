Facebook заблокировал рецепт голубцов

Автор публикации в шутливой форме предположил, что название блюда вызывает у Цукерберга ассоциации с сексуальными меньшинствами.

Администрация социальной сети Facebook заблокировала рецепт голубцов, опубликованный в 2015 году пользователем в одном из сообществ ресурса. По прошествии трёх лет оказалось, что блюдо восточноевропейской кухни на портале не приветствуется.

Facebook скрыл фотографии приготовления блюда из общего доступа из-за того, что публикация якобы нарушает нормы сообщества. Однако какие именно нарушения усмотрела администрация Facebook в данном посте, не понимает ни автор публикации, ни другие пользователи Сети.

— Обычный рецепт. Сегодня с удивлением узнал, что Facebook его почему-то заблокировал. Видимо, Цукербергу название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации, — предположил автор заблокированной публикации.

Отметим, с осени 2018 года социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику.

Примечательно, что в сообществах крупнейшей в мире социальной сети размещены и другие рецепты кулинарных блюд. Однако к ним Facebook не имеет претензий и поэтому не блокирует.

Ранее Лайф писал, что Facebook посчитал, что пост блогера с поздравлением и стихами на 23 Февраля также нарушает правила сообщества.