Facebook заблокировал рецепт голубцов

Читайте также

Facebook заблокировал рецепт голубцов

1886

Фото: ©Instagram/svetagotovit

Автор публикации в шутливой форме предположил, что название блюда вызывает у Цукерберга ассоциации с сексуальными меньшинствами.

Администрация социальной сети Facebook заблокировала рецепт голубцов, опубликованный в 2015 году пользователем в одном из сообществ ресурса. По прошествии трёх лет оказалось, что блюдо восточноевропейской кухни на портале не приветствуется.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/udaffudaff?hc_ref=ART1YvhXmGEy-8qXE8owsY2Q-maln0X1NsmpeqtBc711YSZAZa-0HBRNeX20oKOy8WU&fref=nf" target="_blank">Дмитрий Соколовский</a></p>

Facebook скрыл фотографии приготовления блюда из общего доступа из-за того, что публикация якобы нарушает нормы сообщества. Однако какие именно нарушения усмотрела администрация Facebook в данном посте, не понимает ни автор публикации, ни другие пользователи Сети.

Обычный рецепт. Сегодня с удивлением узнал, что Facebook его почему-то заблокировал. Видимо, Цукербергу название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации, — предположил автор заблокированной публикации.

Отметим, с осени 2018 года социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику.

Примечательно, что в сообществах крупнейшей в мире социальной сети размещены и другие рецепты кулинарных блюд. Однако к ним Facebook не имеет претензий и поэтому не блокирует.

Ранее Лайф писал, что Facebook посчитал, что пост блогера с поздравлением и стихами на 23 Февраля также нарушает правила сообщества.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×