Врачи предупредили о смертельной опасности храпа

Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.

Храп является не только острой проблемой, которая мешает спать, но может свидетельствовать о наличии у человека апноэ — остановки дыхания во сне. Как сообщил агентству "Москва" сотрудник научно-исследовательского отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИ оториноларингологии им. Л. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Сергей Панасов, в тяжёлых и запущенных случаях это может привести к внезапной сердечной смерти.

— Это остановка дыхания во сне, возникающая при полном закрытии просвета дыхательных путей, сопровождающаяся кислородным голоданием головного мозга и подъёмом артериального давления, что заставляет человека проснуться с сильным всхрапыванием и ощущением нехватки воздуха, — сказал Панасов.

Апноэ отрицательно сказывается на общем самочувствии человека, так как нарушает нормальный ночной сон и, как следствие, биологические ритмы, что может привести к развитию гипертонии, аритмии, риску инфаркта и инсульта даже у молодых.

Медик добавил, что если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.