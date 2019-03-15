Минфин США ужесточил антироссийские санкции по Украине

В санкционный список попал, в частности, замглавы Погранслужбы России Геннадий Медведев.

Минфин США ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине. В ограничительный список попало восемь организаций и шесть физических лиц.

В числе физлиц значится замглавы Погранслужбы России Геннадий Медведев, начальник Погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта Управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, а среди компаний — "Океанприбор", Зеленодольский завод, Ярославский судостроительный завод и некоторые крымские предприятия.

Напомним, США ввели санкции против России в 2014 году, после того как на Украине произошёл переворот, Крым вступил в состав России, а в Донбассе сформировались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Белый дом требует, чтобы Москва "вернула" Крым Украине.

Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".