Климатолог не исключил возвращения холодов в Москву в апреле и мае

По его мнению, весна в этом году началась аномально рано, что не соответствует тенденциям прошлых десятилетий.

В апреле и мае в Москву может вернуться холодная погода, однако это абсолютно нормальное явление. Такое мнение в беседе с агентством городских новостей "Москва" выразил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Он рассказал, что явление "возвратных холодов", которое мы наблюдаем весной, такое же нормальное, как и бабье лето в начале осени.

— Поэтому с очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью, — рассказал Семёнов.

По его мнению, весна в этом году началась аномально рано, что не соответствует тенденциям прошлых десятилетий.

Ранее Лайф рассказывал, что ожидать климатическую весну в Москве раньше середины апреля не стоит. При этом в ближайшие недели погода будет оставаться стабильной — с минусовыми значениями температуры по ночам и плюсовыми — днём.