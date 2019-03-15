Названы даты выхода всех серий финального сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO сообщил, когда будут выходить все эпизоды восьмого сезона "Игры престолов". Ранее стало известно о хронометраже заключительных эпизодов. Об этом сообщает Variety.
Первый эпизод заключительного сезона выйдет 14 апреля. Вторая серия — 21 апреля, третья — 28 апреля, четвёртая — 5 мая, пятая — 12 мая, а шестая — 19 мая.
Всего для просмотра финального сезона зрителям понадобится 7 часов 12 минут. Самая длинная серия составит 1 час 22 минуты, и только две серии будут длиться менее часа.
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