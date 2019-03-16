В ходе протестов в Алжире пострадало более 10 полицейских

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В ходе протестов в Алжире пострадало более 10 полицейских

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Фото: © Twitter/News Central

Одиннадцать полицейских были ранены в ходе демонстраций в Алжире, сообщает портал Alg24.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/xruiztru" target="_blank"><strong><ins>Xavi Ruiz</ins></strong></a></p>

Отмечается, что также были задержаны 75 агрессивно настроенных манифестантов.

Напомним, 15 марта миллионы жителей Алжира вышли на улицы, протестуя против объявленного решения лидера страны, 82-летнего Абдель Азиза Бутефлики, перенести президентские выборы.

Лайф опубликовал статью, в которой отмечается, почему Алжиру грозит "цветная революция".

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