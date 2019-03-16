Увеличилось число погибших в результате теракта в Новой Зеландии

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Увеличилось число погибших в результате теракта в Новой Зеландии

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Фото: © Flickr/PurpleLorikeet

Число жертв теракта в новозеландском городе Крайстчерч выросло до 50 человек. Об этом рассказал глава МИД Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф.

Отмечается, что речь идёт о саудовском подданном Мохсене аль-Мазини, скончавшемся в больнице от полученных ранений в мечети.

Всего в терактах в Крайстчерче были ранены двое саудовцев. За жизнь одного из них продолжают бороться врачи.

Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху, — приводит слова главы МИД Саудовской Аравии сайт ведомства.

Напомним, стрельба в мечетях в Новой Зеландии случилась 15 марта. При этом нападавшие вели прямую трансляцию нападения в Интернете. Четырёх стрелков уже задержала полиция, ещё один находится в бегах.

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