Увеличилось число погибших в результате теракта в Новой Зеландии

Число жертв теракта в новозеландском городе Крайстчерч выросло до 50 человек. Об этом рассказал глава МИД Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф.

Отмечается, что речь идёт о саудовском подданном Мохсене аль-Мазини, скончавшемся в больнице от полученных ранений в мечети.

Всего в терактах в Крайстчерче были ранены двое саудовцев. За жизнь одного из них продолжают бороться врачи.

— Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху, — приводит слова главы МИД Саудовской Аравии сайт ведомства.

Напомним, стрельба в мечетях в Новой Зеландии случилась 15 марта. При этом нападавшие вели прямую трансляцию нападения в Интернете. Четырёх стрелков уже задержала полиция, ещё один находится в бегах.