Итоги крымского референдума необходимо уважать, поскольку там провели демократичное голосование жителей. Такое мнение выразил член берлинской палаты депутатов и представитель партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн.

По его словам, необходимо отменить антироссийские санкции, так как они негативно влияют на сотрудничество между Россией и Германией, а также "ставят под угрозу рабочие места в ФРГ".

— В Крыму они (Жители. — Прим. Лайфа) решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это, на мой взгляд, право народа. Голосование было демократичным, и его нужно уважать, — цитирует РИА "Новости" Линдеманна.

При этом политик отметил, что из-за ограничительных мер прекратили проводить студенческие и школьные обмены, крымские немцы потеряли возможность навещать родственников из ФРГ, так как не могут получить визы в Москве.

Он также осудил ситуацию на востоке Украины, обвинив президента страны Петра Порошенко в разжигании войны.

Как писал Лайф, ранее сербские парламентарии заявили, что после воссоединения Крыма с Россией жизнь местного населения заметно улучшилась.

Как писал Лайф, результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию.