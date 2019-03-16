Вот уже неделю поступают очень тревожные сообщения о состоянии здоровья знаменитости.

Певицу Юлию Началову прооперировали. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на собственные источники в клинике.

Отмечается, что потребовалось хирургическое вмешательство на ноге певицы, после чего врачи пытались остановить кровь. На данный момент её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Напомним, Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Позднее стало известно, что артистку ввели в состояние искусственной комы и она находится в реанимации. Также сообщалось, что у исполнительницы начался отёк мозга, однако эти слухи опровергла менеджер артистки.

Как писал Лайф, ранее появилась информация о том, что у Началовой развилась сердечно-сосудистая недостаточность.