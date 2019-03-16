Стали известны подробности операции, которую перенесла Юлия Началова

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Стали известны подробности операции, которую перенесла Юлия Началова

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Хирургическое вмешательство длилось два часа, к его проведению были привлечены врачи из разных клиник.

Стали известны подробности операции, которую минувшей ночью перенесла Юлия Началова. По информации телеграм-канала Mash, хирургическое вмешательство потребовалось из-за угрозы абсцесса.

Отмечается, что операция на ноге длилась два часа, причём для её проведения были привлечены специалисты из разных медучреждений — хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й больницы. Перед операцией певице провели ряд сложных обследований, в том числе компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости.

<p>Юлия Началова. Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/julianachalova/" target="_blank">julianachalova</a></p>

По данным телеграм-канала, Началова по-прежнему в крайне тяжёлом состоянии, она в коме. Как писал Лайф, ранее портал Super сообщал, что состояние певицы оценивается как средней тяжести.

Напомним, Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Позднее стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и она находится в реанимации.

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