Стали известны подробности операции, которую перенесла Юлия Началова

Хирургическое вмешательство длилось два часа, к его проведению были привлечены врачи из разных клиник.

Стали известны подробности операции, которую минувшей ночью перенесла Юлия Началова. По информации телеграм-канала Mash, хирургическое вмешательство потребовалось из-за угрозы абсцесса.

Отмечается, что операция на ноге длилась два часа, причём для её проведения были привлечены специалисты из разных медучреждений — хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й больницы. Перед операцией певице провели ряд сложных обследований, в том числе компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости.

По данным телеграм-канала, Началова по-прежнему в крайне тяжёлом состоянии, она в коме. Как писал Лайф, ранее портал Super сообщал, что состояние певицы оценивается как средней тяжести.

Напомним, Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Позднее стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и она находится в реанимации.