Власти получили манифест "новозеландского Брейвика" за 10 минут до терактов

Документ был составлен таким образом, будто атаки уже произошли. Предотвратить их за такой срок едва ли было возможно.

Канцелярия премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн получила "манифест" от Брентона Тарранта менее чем за 10 минут до начала нападений на мечети в Крайстчерче. Об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на заявление пресс-службы.

— Оно было написан так, будто всё уже свершилось, для того чтобы объяснить то, что, очевидно, должно было произойти... Остановить это было невозможно, — заявил официальный представитель Ардерн.

Отмечается, что помимо новозеландского премьера в списке адресатов "манифеста" стрелка значилось около 70 наименований, включая местные и иностранные СМИ, лидер правоцентристской Национальной партии Новой Зеландии Саймона Бриджеса и спикер палаты представителей Тревора Малларда. Ардерн не собирается обнародовать содержание послания, время, когда оно было получено, и что было написано в теме письма.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошла стрельба, в результате чего, по последним данным, погибло 50 человек. Нападавшие вели прямую трансляцию атаки в Интернете. Четырёх стрелков уже задержала полиция, ещё один находится в бегах. Полиция назвала ответственным за оба нападения Брентона Тарранта, который опубликовал "манифест" перед атаками.