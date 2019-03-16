В парке "Зарядье" открылась выставка "На берегах цветущих Крыма"

Специально для проекта создан интерактивный гид, который расскажет интересные факты и раскроет обстоятельства создания произведений искусства.

К пятилетию воссоединения полуострова Крым с Россией в московском парке "Зарядье" открылась выставка "На берегах цветущих Крыма". Над проектом, который проходит в рамках фестиваля "Крымская весна", работали сотрудники парка, РОСИЗО и ещё 17 музеев из пяти российских субъектов, сообщает ТАСС.

— Это замечательная история, когда выставки делаются сообща, когда музеи дают свои сокровища на время экспонирования здесь, в сердце Москвы. Это и Феодосийская галерея... это и Росфото, это и Российский этнографический музей... — рассказал агентству директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

На выставке можно увидеть картины Ивана Айвазовского — "Штиль у крымских берегов" и "Обоз чумаков при закате солнца", уникальные фотографии и этнографические костюмы жителей полуострова конца XIX — начала XX веков.

Выставка продлится до 21 апреля. Отдельная экспозиция посвящена лагерю "Артек". На других площадках фестиваля "Крымская весна" гостей накормят деликатесами и предложат вина полуострова.