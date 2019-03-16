Литературные чтения открылись в рамках фестиваля "Крымская весна" в Москве

Гости мероприятия, в частности, смогут увидеть поэтический баттл участников проекта "Музы Тавриды".

Чтения "Литературный Крым" открылись в медиацентре столичного парка "Зарядье" в рамках фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта. Посетят мероприятие писатель Захар Прилепин, артисты Олег Газманов и Валерия, а также другие общественные и культурные деятели.

Участники "Литературного Крыма" прочтут произведения русских писателей о полуострове и расскажут связанные с ним семейные истории. Чтецами станут крымский писатель Платон Беседин, режиссёр, сценарист и актёр Юрий Кара, артист театра и кино Александр Цуркан, артисты Театра содружества актеров Таганки Владимира Завикторина, студия "Кашалот" при Союзе литераторов России и многие другие. Прилепин, Газманов и Валерия пообщаются с гостями в формате public talk.

Посетители чтений смогут также посмотреть финал поэтического конкурса на лучшее стихотворение о Крыме "Берега Тавриды", литературно-театральный перформанс студентов театральных вузов и поэтический баттл молодых поэтов полуострова — участников проекта "Музы Тавриды".

Ранее Лайф писал, что к пятилетию воссоединения региона с Россией в московском парке "Зарядье" в рамках "Крымской весны" открылась выставка "На берегах цветущих Крыма". На других площадках фестиваля гостей накормят деликатесами и предложат вина полуострова.