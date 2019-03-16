Отец Юлии Началовой назвал причину её смерти

Певица, телеведущая была госпитализирована около недели назад. Сообщалось, что у неё началось нагноение на ноге.

Отец Юлии Началовой Виктор Началов сообщил, что причиной смерти певицы стал абсцесс.

— Когда будет заключение врача, тогда можно будет точно сказать. Но вообще — абсцесс, — сказал он Life Shot, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Началова скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу, однако певица операцию не перенесла.

Госпитализирована в тяжёлом состоянии она была около недели назад. По данным СМИ, некоторое время назад она могла повредить ногу, но рана не была обработана должным образом и началось нагноение. В результате в организме начался воспалительный процесс, что и вынудило Началову обратиться к врачам.