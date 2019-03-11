СМИ узнали подробности страшного диагноза певицы Юлии Началовой

Как выяснилось, артистку госпитализировали с воспалением из-за недолеченной раны.

Певице Юлии Началовой, которую поместили в реанимационное отделение одной из московских клиник в тяжёлом состоянии, поставили довольно серьёзный диагноз. Как сообщает газета "Московский комсомолец", в больницу 38-летняя артистка попала 8 марта.

Выяснилось, что некоторое время назад она, по всей видимости, повредила конечность, но рана не была обработана должным образом, и началось нагноение. В результате в организме начался воспалительный процесс, что и вынудило Началову обратиться к врачам.

Отмечается, что температура её тела повысилась до 40 градусов, поэтому приехавшие по вызову медики настояли на экстренной госпитализации. Предварительный диагноз: рожа, заражение крови.

Как писал Лайф, менеджер назвал бредом данные о госпитализации Началовой. А врач в интервью Лайфу усомнился в достоверности диагноза, о котором ранее сообщали СМИ. Речь шла о подагре.