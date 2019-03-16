МВФ заблокировал второй транш для Украины на полмиллиарда евро

Министерство финансов страны надеялось уже в этом месяце получить от Европы эти деньги на поддержание экономики.

Международный валютный фонд приостановил перевод 500 миллионов евро для Украины. Об этом УНИАН сообщил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков.

— В этом месяце осталось очень мало времени. Я думаю, стоит рассчитывать на более поздний период, — признал он.

Известно, что получение этих денег зависело от выполнения определённых условий — с Незалежной взяли обязательства провести реформы, в том числе в сфере энергетики.

Сейчас на Украине работает оценочная комиссия из Европы, которая должна сделать свои выводы о том, насколько страна продвинулась в обозначенных вопросах.

Как ранее писал Лайф, глава МВФ Кристин Лагард в январе 2019 года говорила президенту Украины Петру Порошенко о необходимости ускориться в проведении реформ.

Напомним, в декабре 2018 года МВФ предварительно одобрил кредит для Украины в размере 3,9 млрд долларов.