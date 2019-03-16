Опрос: Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге кандидатов в президенты

Согласно данным исследования, поддержка Петра Порошенко несколько выросла, однако он по-прежнему уступает шоумену.

Шоумен, а теперь ещё и политик Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге кандидатов в президенты Украины. За него готовы отдать свои голоса 24 процента жителей страны. Это выяснили социологи из международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens. Их данные приводит издание "Новое время".

Петра Порошенко на втором сроке хотели бы видеть 20 процентов украинцев. А вот лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в качестве главы государства устраивает только 13 процентов респондентов. Остальные ещё больше отстают в рейтинге от лидеров предвыборной гонки.

Несколько дней назад Порошенко и Ляшко возглавили рейтинг недоверия украинцев. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.