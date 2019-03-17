Журналистка из Киева заявила, что крымчане не скучают по Украине

Журналистка и автор блога на портале "Страна.ua" Олеся Медведева поделилась впечатлениями от поездки в Крым. Она заявила, что жители полуострова рады, что стали частью России.
— По Украине если и есть ностальгия, то только по той, которая закончилась в 2013 году, — заявила Медведева.
Она отметила, что Россия вложила в развитие полуострова больше денег, чем Украина за предыдущие 20 с лишним лет. Напомнила о строительстве Крымского моста, трассы "Таврида", Симферопольского аэропорта, а также о детских садах, больницах и электростанциях.
— Всё это возводится буквально с нуля, — пишет журналистка.
Кроме того, Олеся Медведева поинтересовалась ценами в Крыму и обнаружила, что там "что-то дороже, а что-то дешевле", чем до 2014 года. К примеру, коммунальные услуги и бензин в российском Крыму стоят меньше. К тому же теперь у местных жителей выше зарплаты и пенсии.
А "неудобством" для крымчан она назвала необходимость исполнять закон, например платить налоги, к чему при украинской власти местные предприниматели, по её словам, не привыкли.
Медведева заключила, что в целом Украина для крымчан — "чужая страна".
Ранее о настроениях жителей полуострова спустя 5 лет после воссоединения с РФ рассказал музыкант Юрий Лоза.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Воссоединение с Россией поддержали более 96% участников голосования.
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