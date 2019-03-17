В Киеве назвали миграцию украинцев не катастрофой, а "мегавызовом"

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В Киеве назвали миграцию украинцев не катастрофой, а "мегавызовом"

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Фото: © flickr.com/ksmch.com

Глава МИД Украины Павел Климкин не считает катастрофой массовый выезд граждан страны за рубеж ради заработка. По словам министра, это вызов для Киева.

Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди тоже являются частью Украины, — заявил Климкин в интервью "Радио Культура".

Он добавил, что выступает за предоставление этим гражданам возможности иметь двойное гражданство, так как сейчас Украина теряет тысячи людей, которые могли бы работать на родине и "создавать современную украинскую культуру".

В марте в Верховной раде озвучили неприятные цифры: на сегодняшний день более 10 миллионов трудоспособных граждан покинули Украину и способствуют развитию экономики других стран.

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