В Киеве назвали миграцию украинцев не катастрофой, а "мегавызовом"

Глава МИД Украины Павел Климкин не считает катастрофой массовый выезд граждан страны за рубеж ради заработка. По словам министра, это вызов для Киева.

— Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди тоже являются частью Украины, — заявил Климкин в интервью "Радио Культура".

Он добавил, что выступает за предоставление этим гражданам возможности иметь двойное гражданство, так как сейчас Украина теряет тысячи людей, которые могли бы работать на родине и "создавать современную украинскую культуру".

В марте в Верховной раде озвучили неприятные цифры: на сегодняшний день более 10 миллионов трудоспособных граждан покинули Украину и способствуют развитию экономики других стран.